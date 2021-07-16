В Киевводфонде провели обыски из-за хищения 7 млн грн

Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры Киева совместно с ГУ ГФС в г. Киеве 16.07.2021 проведены обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия " Киевводфонд " в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования, в частности, проверяется причастность должностных лиц "Киевводфонд" к присвоению более 7 млн грн, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории Киева.

Как отмечается, уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В ходе проведенных обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства его директора, изъята первичная финансово-хозяйственная документация по взаимоотношениям между СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 июля правоохранители провели следственные действия в офисе Киевавтодора. КГГА назвал это "политическим давлением". Служба безопасности Украины заявляет, что провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках дела о миллионных схемах .

Впоследствии сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в главном офисе "Киевводоканала".

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