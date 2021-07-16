В Киевводфонде провели обыски из-за хищения 7 млн грн
Прокуратура провела обыски в КП "Киевводфонд" из-за хищения 7 млн грн государственных средств
Об этом передает пресс-служба прокуратуры.
"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры Киева совместно с ГУ ГФС в г. Киеве 16.07.2021 проведены обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия " Киевводфонд " в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования, в частности, проверяется причастность должностных лиц "Киевводфонд" к присвоению более 7 млн грн, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории Киева.
Как отмечается, уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
В ходе проведенных обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства его директора, изъята первичная финансово-хозяйственная документация по взаимоотношениям между СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, 8 июля правоохранители провели следственные действия в офисе Киевавтодора. КГГА назвал это "политическим давлением". Служба безопасности Украины заявляет, что провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках дела о миллионных схемах .
- Впоследствии сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в главном офисе "Киевводоканала".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное