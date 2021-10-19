В "Киевтеплоэнерго" прошли обыски, руководителю и подрядчику сообщили о подозрении
На коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" состоялись обыски с вручением подозрений руководителю филиала и подрядчику
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" заключило договор с частным предприятием по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей от на улице Антонова в Соломенском районе Киева.
В ходе проверки аудит КГГА и КП "Киевэкспертиза" установил завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн.
По результатам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении в служебной халатности, бывшему директору подрядной организации - в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебном подлоге.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Проведенные следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия - оно работает в обычном режиме, отмечают в прокуратуре.
- Напомним, правоохранители провели обыски в Киевзеленстрое по факту хищения около 800 тыс. грн средств территориальной громады Киева.
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