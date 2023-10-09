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В Киевстаре заверили, что арест акций Фридмана не повлияет на деятельность компании

9 октября, 2023 понедельник
17:56
Криминал

Компания сообщила, что санкции против российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров не влияют на ее оператора электронных коммуникаций

Об этом говорится в комментарии компании в фейсбуке.

"Подсанкционное лицо не является конечным бенефициарным владельцем Киевстара, никоим образом не влияет на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды. Указанное подсанкционное лицо является миноритарным акционером люксембургской компании LetterOne, которая является миноритарным акционером международной телеком-группы" .

Фото: Скрин

Также в пресс-релизе "Киевстар" отметили, что подсанкционные лица не являются его конечными бенефициарными владельцами, цитирует NV .

"В ряде СМИ появились сообщения об "аресте 100% активов "Киевстара"", что не соответствует действительности, поскольку на самом деле речь идет исключительно о корпоративных правах, что не влияет на операционную деятельность компании", – говорится в материале.

Сообщается, что компания «Киевстар» работает без изменений, обеспечивая 24 млн абонентам услуги цифровой электронной связи. Она уплатила более 15 млрд грн налогов и 1,4 млрд грн пособия по преодолению последствий войны за время полномасштабного вторжения. А планы по инвестициям в Украину на сумму 600 млн долларов в ближайшие годы остаются стабильными и неизменными.

Справочно. "Киевстар" – крупнейший оператор электронных коммуникаций в Украине, имеющий 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета" по состоянию на июнь 2023 года. Компания предлагает услуги с помощью различных мобильных и фиксированных технологий, таких как 4G, Big Data, Cloud solutions, киберзащитные сервисы, цифровое ТВ и другие. Единственным владельцем Киевстара является международная группа VEON. Акции группы торгуются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар работает в Украине более 25 лет.

VEON – это коммуникационная и технологическая компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи в разных странах мира. Основана в 1992 году в Москве под названием Вымпелком, но больше известна по бренду Билайн. Она являлась одним из первых операторов мобильной связи в России. Основными акционерами VEON является LetterOne Holdings, принадлежащая основателям Альфа-Групп, в том числе Михаилу Фридману.

Что известно о деле Фридмана

20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс Банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

На следующий день Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.

В частности, 5 сентября следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

6 октября СБУ заявила об аресте всех корпоративных прав Фридмана и его партнеров в Украине, включая Киевстар. По материалам правоохранителей суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, которые принадлежали также подсанкционным российским олигархам Петру Авену и Андрею Косогову. Все трое подозреваемых находятся за пределами Украины.

Арест наложен на корпоративные права в целях сохранения вещественных доказательств. Это не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.

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