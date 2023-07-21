В Киевсовете рассказали, что мешает установить мобильные укрытия в столице

Об этом заявила депутат Киевсовета Анна Свириденко.

"В настоящее время в Киеве отсутствуют мобильные укрытия на остановках общественного транспорта и местах семейного отдыха из-за проблем, возникающих с установкой таких защитных сооружений из-за ограничений в нормативных документах. В Департаменте организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины прорабатывают предложения по внесению изменений в нормативную базу для ускорения установки мобильных укрытий", - сказала она.

По ее словам, эта проблема есть не только в Киеве, но и в других областях, в частности, на линии столкновения.

Свириденко заявила о подготовке проекта решения Киевского городского совета об обращении в Кабинет Министров Украины с предложениями по изменению действующих нормативов.