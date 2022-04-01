В Киевсовете ОПЗЖ самораспустилась, - депутат Михайлова
Депутат Киевсовета Алина Михайлова сообщила о самороспуске фракции ОПЗЖ
Об этом она написала в своем телеграмм-канале .
"ОПЗЖ в Киевсовете самораспустилась! Этим они продолжили флешмоб своих коллег из других местных советов, избравших сгореть от позора, а не справедливости военного времени. Надеюсь, после победы наше реформированное правосудие задаст вопросы каждому", - сообщила она.
Депутат напомнила, что члены ОПЗЖ блокировали декоммунизацию и дерусификацию Киева, приглашали россиян и лоббировали интересы РФ и застройщиков.
"Сегодня кто-то из вас пошел пиариться в ТРО, кто-то собирает гуманитарную помощь. Молодцы, делайте хоть что-нибудь, если думаете, что вас это спасет (спойлер: нет). Это последняя пророссийская партия в истории Украины. Их больше не будет ни в одном парламенте и ни одному местному совету. Но они обязательно будут краситься в желто-голубой и рассказывать, как любят Украину. Не поверим. Не забудем. Не простим", - подчеркнула Алина Михайлова.
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