В Киевсовете ОПЗЖ и "Слуга народа" заблокировали трибуну

Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец от "ЕС" в Facebook.



Он сказал, что "официальная причина - узурпация власти фракцией УДАР".

"Речь идет о том, что УДАР предлагает лишить СН большинства в бюджетной комиссии", - отметил он.

Депутат Киевсовета Тарас Козак ( "Голос") добавил, что к блокированию присоединилась половина фракции ОПЗЖ.

