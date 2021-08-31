В Киевсовете ОПЗЖ и "Слуга народа" заблокировали трибуну
Трибуну Киевского городского совета 31 августа заблокировали депутаты фракций "Слуга народа" и ОПЗЖ.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец от "ЕС" в Facebook.
Он сказал, что "официальная причина - узурпация власти фракцией УДАР".
"Речь идет о том, что УДАР предлагает лишить СН большинства в бюджетной комиссии", - отметил он.
Депутат Киевсовета Тарас Козак ( "Голос") добавил, что к блокированию присоединилась половина фракции ОПЗЖ.
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