В Киевскую область по правительственной программе переехало 17 предприятий, еще четыре в процессе переезда
Правительственной программой релокации в Киевской области воспользовались 17 компаний, еще четыре перевозят свои мощности, а 34 – рассматривают такую возможность
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграммах.
"Киевская область продолжает принимать предприятия из других регионов Украины, где ведутся боевые действия. В рамках правительственной программы релокации украинских предприятий в пристоличный регион уже переместились 17 компаний", – отметил он.
Он добавил, что свои мощности транспортируют четыре предприятия, еще 34 рассматривают предложения свободных производственных и складских площадей для перемещения.
- Напомним, украинская компания инвестирует $6,5 млн в промышленные помещения для релокации бизнесов в Белую Церковь.
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