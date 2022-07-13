Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграммах.

"Киевская область продолжает принимать предприятия из других регионов Украины, где ведутся боевые действия. В рамках правительственной программы релокации украинских предприятий в пристоличный регион уже переместились 17 компаний", – отметил он.

Он добавил, что свои мощности транспортируют четыре предприятия, еще 34 рассматривают предложения свободных производственных и складских площадей для перемещения.

Напомним, украинская компания инвестирует $6,5 млн в промышленные помещения для релокации бизнесов в Белую Церковь.