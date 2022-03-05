В Киевскую область идет вражеская зенитно-ракетная техника "Тор", - Гончаренко
В Киевскую область следует зенитно-ракетный комплекс "Тор" и тактически-ракетный комплекс "Точка-У"
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Алексей Гончаренко.
По информации источника, вражеская техника уже направляется в Киев.
"Система "Тор" предназначена для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планируемых авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, да и полностью автоматическом режиме", сообщил Гончаренко.
Нардеп также рассказал о "Точке-У".
"Точка-У – тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Комплекс базируется на полноприводном плавучем шасси БАЗ с формулой 6х6. Ракета комплекса имеет боеголовку массой 482 кг, и может оснащаться разными типами боевой части. Дальность полета ракеты – 120 км, круговое имовер 95 м. Отмечаем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника движется в сторону Киева. Очень важно!!!!!", - написал Алексей Гончаренко.
"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам в бот или, по возможности. не разрешить их дальнейшее перемещение", - говорится в сообщении.
В Telegram также появились кадры, как выглядит эта техника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное