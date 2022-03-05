В Киевскую область идет вражеская зенитно-ракетная техника "Тор", - Гончаренко

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Алексей Гончаренко.



По информации источника, вражеская техника уже направляется в Киев.



"Система "Тор" предназначена для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планируемых авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, да и полностью автоматическом режиме", сообщил Гончаренко.



Нардеп также рассказал о "Точке-У".



"Точка-У – тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Комплекс базируется на полноприводном плавучем шасси БАЗ с формулой 6х6. Ракета комплекса имеет боеголовку массой 482 кг, и может оснащаться разными типами боевой части. Дальность полета ракеты – 120 км, круговое имовер 95 м. Отмечаем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника движется в сторону Киева. Очень важно!!!!!", - написал Алексей Гончаренко.



"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам в бот или, по возможности. не разрешить их дальнейшее перемещение", - говорится в сообщении.



В Telegram также появились кадры, как выглядит эта техника.

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