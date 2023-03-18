Об этом сообщили в Укрэнерго.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, причиненных россиянами, вынужденно применяются ограничения потребления. Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области", - подтвердили в Укрэнерго.

Так, отмечается, что в другие области компания не доводила лимиты потребления.