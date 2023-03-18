В Киевскойи Житомирской областях возможны отключения света
В течение 18 марта в Житомирской области применяют ограничения потребления электричества из-за повреждения сети, в Киевской области свет будут выключать в случае превышения лимитов
Об этом сообщили в Укрэнерго.
"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, причиненных россиянами, вынужденно применяются ограничения потребления. Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области", - подтвердили в Укрэнерго.
Так, отмечается, что в другие области компания не доводила лимиты потребления.
- Напомним, ранее в Министерстве энергетики заявили , что в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, заменив российские поставки.
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