Об этом передает пресс-служба КГГА.



"В метро временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах. Сейчас специалисты Сбербанка проводят необходимые работы по устранению неисправности", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.

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