В киевской подземке перестала работать оплата за проезд по банковской карте
Утром 28 июля у метро Киева временно невозможно оплатить проезд по банковским карточкам на турникетах
Об этом передает пресс-служба КГГА.
"В метро временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах. Сейчас специалисты Сбербанка проводят необходимые работы по устранению неисправности", - говорится в сообщении.
Пассажиров просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.
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