Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Согласно с доведенными Укрэнерго объемами дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%. Приоритетно подключены больницы, системы водо- и теплоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры", - написал он.



По его словам, за последние сутки ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше": в Белой Церкви, Василькове, Фастове и Вышгородском районе свет выключают по графику 4/4.



"Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там громады уже подключены, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов", - подчеркнул Кулеба.



Он отметил, что при отсутствии новых обстрелов ситуация с энергоснабжением области улучшится через 2-3 дня.

20 декабря Кулеба сообщил, что 80% жителей Киевской области остались без света.

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