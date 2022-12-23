В Киевской ОВА заявили об улучшении ситуации с электроэнергией: дефицит мощности в области – на уровне 50%
Энергетическая ситуация в Киевской области в значительной степени улучшилась, дефицит мощности в настоящее время составляет около 50%, но может уменьшиться в ближайшие 2-3 дня
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Согласно с доведенными Укрэнерго объемами дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%. Приоритетно подключены больницы, системы водо- и теплоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры", - написал он.
По его словам, за последние сутки ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше": в Белой Церкви, Василькове, Фастове и Вышгородском районе свет выключают по графику 4/4.
"Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там громады уже подключены, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов", - подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что при отсутствии новых обстрелов ситуация с энергоснабжением области улучшится через 2-3 дня.
- 20 декабря Кулеба сообщил, что 80% жителей Киевской области остались без света.
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