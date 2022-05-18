В Киевской области завершают возобновлять энергоснабжение, электричество подали более чем 260 тыс. потребителей
Возобновление электроснабжения в Киевской области длилось 45 дней вместо запланированных 60
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграм.
"На Киевщине завершается возобновление энергоснабжения. Вместо 60 запланированных дней работы продолжались 45", - отметил он.
Электропитание возобновили более чем в 260 тыс. домов.
В общей сложности оккупанты в области повредили 10 тыс. километров электролиний. Стоимость восстановления – 300 млн грн.
- Напомним, в Луганской области электроснабжение возобновили еще для 30 тыс. абонентов.
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