В Киевской области завершают возобновлять энергоснабжение, электричество подали более чем 260 тыс. потребителей

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграм.

"На Киевщине завершается возобновление энергоснабжения. Вместо 60 запланированных дней работы продолжались 45", - отметил он.

Электропитание возобновили более чем в 260 тыс. домов.

В общей сложности оккупанты в области повредили 10 тыс. километров электролиний. Стоимость восстановления – 300 млн грн.

Напомним, в Луганской области электроснабжение возобновили еще для 30 тыс. абонентов.

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