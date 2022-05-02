В Киевской области зарегистрировано более 240 тыс. внутренних переселенцев

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграме.



"На Киевщине зарегистрировались более 240 тысяч внутренне перемещенных лиц. Больше всего вынужденных переселенцев - в Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах. Это около 150 тысяч человек. Среди них - пожилые люди и дети", - написал он.



Регистрация внутренне перемещенным лицам позволит получить государственную помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого или 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью.



Напомним, государство планирует предоставить более 53 тыс. квартир для 186 тыс. вынужденных переселенцев.



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