В Киевской области зарегистрировано более 240 тыс. внутренних переселенцев
Больше всего вынужденных переселенцев в Киевской области зарегистрировалось в Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграме.
"На Киевщине зарегистрировались более 240 тысяч внутренне перемещенных лиц. Больше всего вынужденных переселенцев - в Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах. Это около 150 тысяч человек. Среди них - пожилые люди и дети", - написал он.
Регистрация внутренне перемещенным лицам позволит получить государственную помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого или 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью.
Напомним, государство планирует предоставить более 53 тыс. квартир для 186 тыс. вынужденных переселенцев.
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