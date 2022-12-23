Об этом идет речь в сообщении Бориспольской районной госадминистрации.

Учитывая действие в Украине режима военного положения, "на территории Киевской области физическим и юридическим лицам, в том числе субъектам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений, объектов социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения реализация и использование пиротехнических средств (фейерверков, бенгальских огней, петард и т.п.) запрещено", подчеркнули в пресс-службе.

В новогоднюю ночь в Киеве, вероятно, не отменят комендантский час.

В столице установили Елку несокрушимости, однако проведение новогодних праздничных мероприятий не предусмотрено.

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