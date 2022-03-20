В Киевской области запретили гулять в лесу
В Киевской области запрещается посещение населением лесов, а также въезд в леса транспортных средств и другой самоходной техники
Об этом со ссылкой на Вышгородскую райгосадминистрацию передает Еспресо.TV .
Главная цель внедренного ограничения – и с целью предотвращения реальной угрозы возникновения пожаров в лесах и минимизации их последствий.
Исключение касается только Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины , других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Такое решение, как отмечается, принято на основании следующих правовых норм:
- пункта 3 указа президента Украины от 24.02.2022 N 64 "О введении военного положения в Украине",
- пункта 25 части 2 статьи 15 закона Украины "О правовом режиме военного положения" от 12.05.2015 N 389-VIII,
- п. 8 ст. 31, ст. 88 Лесного кодекса Украины,
- ст. 6, 39, 41 Закона Украины "О местных государственных администрациях".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное