В Киевской области запретили гулять в лесу

Об этом со ссылкой на Вышгородскую райгосадминистрацию передает Еспресо.TV .



Главная цель внедренного ограничения – и с целью предотвращения реальной угрозы возникновения пожаров в лесах и минимизации их последствий.



Исключение касается только Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины , других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления



Такое решение, как отмечается, принято на основании следующих правовых норм:

пункта 3 указа президента Украины от 24.02.2022 N 64 "О введении военного положения в Украине",

пункта 25 части 2 статьи 15 закона Украины "О правовом режиме военного положения" от 12.05.2015 N 389-VIII,

п. 8 ст. 31, ст. 88 Лесного кодекса Украины,

ст. 6, 39, 41 Закона Украины "О местных государственных администрациях".



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