В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Для уяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование.

Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Остальные животные в хозяйстве отсутствуют. Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы - введен карантин.

Согласно информации, поголовье животных на ферме находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.