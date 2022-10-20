В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы
В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы у козы
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Для уяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование.
Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Остальные животные в хозяйстве отсутствуют. Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы - введен карантин.
Согласно информации, поголовье животных на ферме находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.
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