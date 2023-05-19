Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Только что полиция Киевщины задержала негодяя, который этой ночью изнасиловал ребенка в Броварах - это 48-летний уроженец Бердянска", - написал Небитов.

Небитов добавил, что преступник ранее был судим за разбой и грабеж.

"Обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - сказал чиновник.