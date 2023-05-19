В Киевской области задержали насильника 4-летней девочки
В пятницу, 19 мая, полиция Киевщины задержала насильника 4-летней девочки. Им оказался 48-летний уроженец Бердянска
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Только что полиция Киевщины задержала негодяя, который этой ночью изнасиловал ребенка в Броварах - это 48-летний уроженец Бердянска", - написал Небитов.
Небитов добавил, что преступник ранее был судим за разбой и грабеж.
"Обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - сказал чиновник.
- В Закарпатье к правоохранителям обратилась 12-летняя девочка, которую мать и отчим насиловали с 2021 года и снимали это на камеру.
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