Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

Изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и около 150 кг психотропного вещества – мефедрон общей стоимостью более 30 млн грн. Это рекордное количество изъятого "товара" за последние годы.

Фото: СБУ

В результате многоэтапной спецоперации в марте этого года СБУ задержала организатора преступной группы, экс-чиновника подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, которое пыталось переправить за границу 15 кг психотропов.

Его сообщником был его бывший коллега, помогавший ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку".

В сообщении говорится, что на завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали в Киевской области третьего участника группировки, который обеспечивал «коммуникацию» наркодельцов с сообщниками.

Следствие установило, что фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, производивших промышленные объемы мефедрона.

Следователи Службы безопасности на основании собранных доказательств сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Пока идет расследование, подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

7 августа Нацполиция сообщила , что перекрыла международный канал контрабанды наркотиков и изъяла кокаина на $500 тыс.