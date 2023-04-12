Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что подозреваемый организовал схему обмана работников медицинской отрасли, желающих уехать за границу с целью дальнейшего трудоустройства. Для этого специалисты собирали документы, подтверждающие их профессиональный уровень и образование, чем и пользовался злоумышленник.

Создав общественную организацию, подозреваемый размещал на сайте объявление о выдаче таких документов на платной основе. За изготовление подделок он установил плату в размере 400 долларов.

"С целью введения в заблуждение граждан и создания у них воображения, что выдача таких документов его общественной организацией законна, он использовал поддельные печати и бланки с государственной символикой и названиями государственных органов, в том числе Министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения обысков следователи обнаружили большое количество печатей и штампов иностранных медицинских учебных заведений, медицинских учреждений так называемых Л/ДНР, АР Крым, РФ, а также бланки и печати, содержащие символику государства-агрессора.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.