В Киевской области задержали мошенника, который продавал поддельные документы медработникам
Учредителю столичной общественной организации доложено о подозрении из-за организации схемы продажи поддельных документов медработникам. За изготовление подделок он установил плату в размере $400
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что подозреваемый организовал схему обмана работников медицинской отрасли, желающих уехать за границу с целью дальнейшего трудоустройства. Для этого специалисты собирали документы, подтверждающие их профессиональный уровень и образование, чем и пользовался злоумышленник.
Создав общественную организацию, подозреваемый размещал на сайте объявление о выдаче таких документов на платной основе. За изготовление подделок он установил плату в размере 400 долларов.
"С целью введения в заблуждение граждан и создания у них воображения, что выдача таких документов его общественной организацией законна, он использовал поддельные печати и бланки с государственной символикой и названиями государственных органов, в том числе Министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время проведения обысков следователи обнаружили большое количество печатей и штампов иностранных медицинских учебных заведений, медицинских учреждений так называемых Л/ДНР, АР Крым, РФ, а также бланки и печати, содержащие символику государства-агрессора.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.
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