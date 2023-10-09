В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил оккупантам более 15 млн грн

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".

Перед началом полномасштабного вторжения злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте. По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

"Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область", - говорится в сообщении.

Таким образом, до начала полномасштабной войны РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.

Большую часть полученных "прибылей" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и во временно оккупированном Донбассе.

В дальнейшем эти деньги направлялись на финансирование оккупационных группировок России, воюющих на восточном фронте.

Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал на Киевщину, где пытался избежать правосудия.

Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

В настоящее время организатор нелегального бизнеса уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание : в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо признано невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена исковым приговором суда.