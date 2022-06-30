В Киевской области за все время пиротехники обезвредили почти 47 тыс. взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Киевская ОВА.

В течение 29 июня спасатели исследовали и ликвидировали оставленные россиянами ВОП в следующих населенных пунктах:

Бучанский район: г. Буча, г. Ирпень, пгт Гостомель, пгт Ворзель, с. Королевка, с. Озерщина, с. Дмитровка, с. Гавронщина, с. Здвижевка, с. Лубянка, пгт Коцюбинское, с. Новая Буда, с. Поташня, с. Гребельки, с. Горенка, с. Озера, с. Мироцкое, с. Гореничи;

Броварской район: с. Плоское, с. Заря, пгт Великая Дымерка, с. Богдановка;

Вышгородский район: с. Рудня-Сидоровская, с. Сидоровичи, с. Лютеж, пгт Дымер, с. Раговка, с. Луговики.

За сутки ГСЧС обследовали 152,28 га территории, 36 объектов и 6,2 км автомобильных дорог.

Спасатели за сутки обнаружили и уничтожили 257 единиц взрывоопасных предметов.

Отмечается, что с начала работ было обследовано 17 434,81 га территории.

Пиротехники проверили 1108 объектов, 596,6 км автомобильных дорог и 7 км железнодорожных путей. Также 1080,84 км линий электропередач, 11,443 км газопровода.

С начала работ было обнаружено и обезврежено 46 864 единицы ВОП.

Напомним, в Киевской области за сутки 28 июня спасатели обезвредили 290 взрывоопасных предметов