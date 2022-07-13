Об этом сообщает Киевская ОВА.

Отмечается, что пиротехники ГСЧС обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы в следующих населенных пунктах:

Бучанский район: пгт Бородянка, с. Дмитровка, пгт Макаров, с. Липовка, с. Озера, пгт Коцюбинское, с. Горенко, с. Красный Рог, с. Шибене, с. Михайловка-Рубежовка, пгт Ворзель, г. Ирпень, пгт Гостомель, с. Севериновка, с. Бузовая, с. Мощун, с. Мироцкое, с. Бабинцы, с. Здвижовка, г. Буча;

Броварской район: с. Плоское;

Вышгородский район: с. Козаровичи, с. Демидов, с. Павлоград.

Всего спасатели осмотрели 38,95 гектаров территории, из них 0,95 гектаров акватории водных объектов. Также проверены 20 объектов, 1,5 км линий электропередач и обезврежены 145 единиц ВНП.

Таким образом, с начала работ всего работники ГСЧС обследовали 18 378,26 га территории, 1205 объектов, 629,74 км автомобильных дорог, 1091,02 км линий электропередач, 11,443 км газопровода, обнаружили и обезвредили в сумме 51 208 единиц.

Работы будут продолжаться до полного разминирования территорий.