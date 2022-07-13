В Киевской области за все время обезвредили более 51 тыс. единиц ВНП
Через сутки 12 июля спасатели обследовали территории Бучанского, Броварского и Вышгородского районов
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Отмечается, что пиротехники ГСЧС обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы в следующих населенных пунктах:
- Бучанский район: пгт Бородянка, с. Дмитровка, пгт Макаров, с. Липовка, с. Озера, пгт Коцюбинское, с. Горенко, с. Красный Рог, с. Шибене, с. Михайловка-Рубежовка, пгт Ворзель, г. Ирпень, пгт Гостомель, с. Севериновка, с. Бузовая, с. Мощун, с. Мироцкое, с. Бабинцы, с. Здвижовка, г. Буча;
- Броварской район: с. Плоское;
- Вышгородский район: с. Козаровичи, с. Демидов, с. Павлоград.
Всего спасатели осмотрели 38,95 гектаров территории, из них 0,95 гектаров акватории водных объектов. Также проверены 20 объектов, 1,5 км линий электропередач и обезврежены 145 единиц ВНП.
Таким образом, с начала работ всего работники ГСЧС обследовали 18 378,26 га территории, 1205 объектов, 629,74 км автомобильных дорог, 1091,02 км линий электропередач, 11,443 км газопровода, обнаружили и обезвредили в сумме 51 208 единиц.
Работы будут продолжаться до полного разминирования территорий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.83
Покупка 35.83Продажа 36.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное