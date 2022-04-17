В Киевской области за время полномасштабной войны против Украины россияне повредили и разрушили 1875 объектов
С 24 февраля в Киевской области кафиры повредили 1329 объектов, еще 546 полностью разрушили
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк .
"По предварительной оперативной информации территориальных общин Киевщины, значительные повреждения и разрушения получили 1875 объектов. Из них: 546 разрушены полностью, 1329 частично повреждены", - отметил он.
Россияне полностью уничтожили 28 многоэтажных домов, 441 частный дом, 8 учебных заведений, 4 учреждения здравоохранения, 8 учреждений культуры и 2 спортивных учреждения.
Значительные разрушения обнаружили в селе Мила Дмитровской общины, где полностью уничтожены два верхних этажа шестиэтажки. В Зазальцах Бородянской общины кафиры разрушили жилищный фонд. В Бородянке из 29 многоэтажных жилых домов 8 полностью уничтожены, 21 – частично. В Обуховичах Иванковской общины россияне повредили дома, библиотеку и актовый зал. в Катюжанке они разграбили и разрушили школу. В Святопетровке Белогородской общины уничтожены двухэтажные жилые дома.
В андреевке Макаровской общины полностью разрушено более 10 зданий, другие имеют значительные повреждения. В Макарове повреждено около 40% зданий. В Термаховке Иванковской общины кафиры полностью уничтожили около 5 частных жилых домов. В Демидове Дымерской общины обнаружили подтопление домов в результате подрыва дамбы на реке Ирпень.
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