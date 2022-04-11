В Киевской области за сутки задержали 8 мародеров, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.



"За прошедшие сутки на Киевщине: задержали 8 мародеров; на спецлинии "102" зарегистрировали 41 сообщения о заминировании; спасатели ликвидировали 6 пожаров", – сообщил он.



В целом с начала полномасштабного вторжения России граждане в Киевской области подали в правоохранительные органы 4308 заявлений о поджогах, взрывах или заминировании в пристоличном регионе.



По словам Павлюка, больше всего обращений поступают из Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко не исключил , что российские войска снова попытаются взять столицу.

6 апреля Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу, ведь в городе остается вероятность обстрелов.