В Киевской области за сутки вернули электроэнергию в дома 3532 пользователей, - ОВА
В населенных пунктах Киевщины за сутки 28 апреля в дома 3532 пользователей вернули электроэнергию
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
По предварительным данным, в сутки 28 апреля энергетики вернули электроэнергию для 3532 пользователей пристоличного региона.
В частности, в Вышгородском районе полностью восстановлено электроснабжение в селах Олива, Рудня-Сидоровская, Старая Марковка, Рахваловка, Сидоровичи, Мокрая Корма.
В Бучанском районе полностью работает электроэнергия в селах Волица, Коблицкий Лес, Тальское, Пороскотень, Калиновка, Липовка, Комаровка, Красная Горка, Андреевка.
Кроме того, энергетики частично вернули свет в города Ирпень и Бучу, а также пгт Макаров и Гостомель, села Мирча, Старая Буда и Озера.
ОВА сообщает, что в настоящее время около 28,2 тысяч домохозяйств остаются без света.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
- Напомним, что в Киевской области с 25 апреля возобновили движение междугородных автобусов на 220 маршрутах
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