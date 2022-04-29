В Киевской области за сутки вернули электроэнергию в дома 3532 пользователей, - ОВА

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По предварительным данным, в сутки 28 апреля энергетики вернули электроэнергию для 3532 пользователей пристоличного региона.

В частности, в Вышгородском районе полностью восстановлено электроснабжение в селах Олива, Рудня-Сидоровская, Старая Марковка, Рахваловка, Сидоровичи, Мокрая Корма.



В Бучанском районе полностью работает электроэнергия в селах Волица, Коблицкий Лес, Тальское, Пороскотень, Калиновка, Липовка, Комаровка, Красная Горка, Андреевка.

Кроме того, энергетики частично вернули свет в города Ирпень и Бучу, а также пгт Макаров и Гостомель, села Мирча, Старая Буда и Озера.



ОВА сообщает, что в настоящее время около 28,2 тысяч домохозяйств остаются без света.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.