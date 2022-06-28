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В Киевской области за сутки обезвредили 290 взрывоопасных предметов

28 июня, 2022 вторник
12:11
Общество

Во время разминирования Киевщины обнаружили и обезвредили 46 264 взрывоопасных предметов

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Разминирование Киевской области продолжается. В частности, 27 июня обследовали следующие населенные пункты:

Бучанский район – с. Марьяновка, с. Большой Карашин, с. Ситняки, с. Дмитровка, с. Здвижовка, пгт Бородянка, с.Лубянка, пгт Гостомель, с. Большой Лес, с. Коблицкий Лес, с. Мироцкое, с. Лычанка, с. Шпитьки, с. Музычи, с. Горенко, с. Небелица, с. Красная Слобода;

Броварской район – с. Плоское, с. Заря;

Вышгородский район – с. Старовичи, с. Тетеревское, пгт Дымер, с. Зеленая Поляна, с. Луговики, с. Термаховка, с. Сосновка, с. Звезда, с. Лесное.

В итоге за сутки обследовали 126,73 га территории, из них 1,4 га акватории водных объектов, 6 объектов. Обнаружили и обезвредили 290 взрывоопасных предметов. Разминочные работы продолжаются.

  • МВД призвало украинцев не сдавать взрывоопасные предметы на металлолом

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война с Россией
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