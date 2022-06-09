Об этом сообщает Киевская ОВА.

Отмечается, что в течение 8 июня спасатели обследовали и обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы в следующих населенных пунктах:

Бучанский район: пгт Гостомель, пгт Бородянка, пгт Макаров, с. Фасовочка, с. Королевка, с. Филипповичи, с. Торфьяно, с. Галинка, с. Мирча, с. Севериновка, с. Мироцкое,

Броварской район: с. Гоголев, с. Тарасовка, с. Плотинки, с. Светильник, с. Залесье, пгт Большая Дымерка, с. Победа, с. Скибин, с. Кулажинцы,

Вышгородский район: с. Катюжанка, с. Рихта, с. Старые Петровцы, с. Козаровичи, с. Литвиновка, с. Демидов, с. Новые Петровцы, с. Тетеревское, с. Раговка, с. Максимовичи, с. Зеленая Поляна, с. Повара,

Фастовский район: с. Юрьевка.



Всего за сутки обезврежено 419 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабной войны – 40338.

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