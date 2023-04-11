В Киевской области за год выявили 15 мест массового захоронения и три застенка
В течение года после деоккупации Киевщины полиция обнаружила 15 мест массового захоронения местных жителей и три застенка, в которых оккупанты держали украинцев
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Мы обнаружили 15 мест массового захоронения – от 3 человек до 116, которые были временно похоронены в Буче возле церкви Андрея Первозванного", – рассказал он.
В основном все люди в этих братских могилах погибли насильственной смертью.
"У нас есть три знаковых места пыток, все они были в Бучанском районе... Людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали", - сказал начальник полиции области.
Во время активных боевых действий и оккупации в Киевской области погибли 38 детей, еще 43 получили ранения.
- 31 марта президент Украины Владимир Зеленский и иностранные политики почтили память погибших от рук оккупантов жителей Бучи.
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