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В Киевской области за год выявили 15 мест массового захоронения и три застенка

11 апреля, 2023 вторник
14:57
Общество

В течение года после деоккупации Киевщины полиция обнаружила 15 мест массового захоронения местных жителей и три застенка, в которых оккупанты держали украинцев

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Мы обнаружили 15 мест массового захоронения – от 3 человек до 116, которые были временно похоронены в Буче возле церкви Андрея Первозванного", – рассказал он.

В основном все люди в этих братских могилах погибли насильственной смертью.

"У нас есть три знаковых места пыток, все они были в Бучанском районе... Людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали", - сказал начальник полиции области.

Во время активных боевых действий и оккупации в Киевской области погибли 38 детей, еще 43 получили ранения.

  • 31 марта президент Украины Владимир Зеленский и иностранные политики почтили память погибших от рук оккупантов жителей Бучи.

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