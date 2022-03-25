В Киевской области вводят комендантский час до утра 26 марта

Об этом сообщил глава ОВА Александр Павлюк в Telegram.



"Не выходим на улицы и в другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", - написал он.



Павлюк попросил во время комендантского часа быть дома или в укрытиях.

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