В Киевской области ввели комендантский час с 21:00 1 апреля до 6:00 2 апреля
В Киевской области с 21:00 1 апреля до 6:00 2 апреля продлится комендантский час, жителям запретят находиться в общественных местах
Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк .
"С 1 по 2 апреля комендантский час в Киевской области продлится с 21:00 до 6:00 утра. Действие временных ограничений распространяется на все районы региона", - сообщил он.
Александр Павлюк напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах без спецпропуска и удостоверения личности. Также облсовет призвал не выходить из домов и днем, чтобы вовремя спуститься в укрытие.
"Хотя в последние дни наши силы обороны освободили от оккупантов многие города и села Киевщины, терять бдительность еще рано. Поэтому каждый должен быть эффективным на своем фронте. Пока военные, правоохранители, спасатели зачищают населенные пункты от опасности, мирные жители должны беречь себя и соблюдать все рекомендации власти", - подчеркнул глава ОВА.
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