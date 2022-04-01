В Киевской области ввели комендантский час с 21:00 1 апреля до 6:00 2 апреля

Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк .



"С 1 по 2 апреля комендантский час в Киевской области продлится с 21:00 до 6:00 утра. Действие временных ограничений распространяется на все районы региона", - сообщил он.



Александр Павлюк напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах без спецпропуска и удостоверения личности. Также облсовет призвал не выходить из домов и днем, чтобы вовремя спуститься в укрытие.



"Хотя в последние дни наши силы обороны освободили от оккупантов многие города и села Киевщины, терять бдительность еще рано. Поэтому каждый должен быть эффективным на своем фронте. Пока военные, правоохранители, спасатели зачищают населенные пункты от опасности, мирные жители должны беречь себя и соблюдать все рекомендации власти", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, в Запорожье тоже вводят усиленный комендантский час.

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