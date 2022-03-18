В Киевской области ввели комендантский час с 20:00 18 марта до 7:00 19 марта
В Киевской области ввели комендантский час с 20:00 18 марта до 7:00 19 марта, людям без спецпропусков запретили передвигаться по улицам
Об этом говорится на сайте Киевской ОВА.
Комендантский час продлится с 20:00 18 марта до 7:00 19 марта по всей Киевской области.
В настоящее время людям без спецпропусков и удостоверений лица запрещено передвигаться по улицам транспортом или пешком и находиться в общественных местах.
"Оборона Киевщины продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу. Такие меры вынуждены. В первую очередь они направлены на безопасность жителей региона", - подчеркнул глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
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