В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, в столице – плановые
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, а в столице - будут придерживаться обновленных плановых графиков
Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети .
"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что графики стабилизационных отключений в области сейчас не будут действовать.
Однако в Киеве продолжают действовать плановые ограничения
Графики будут состоять из трех категорий:
- Свет есть – белый цвет на графике. Это периоды, в которые ДТЭК гарантирует наличие света.
- Света нет – серый цвет на графике. Это периоды, в которые гарантированно будут происходить отключение энергии для сбалансирования энергосистемы.
- Возможные отключения – светло-серый цвет на графике. Это периоды, в которые могут быть применены отключения света при условии увеличения дисбаланса в энергосистеме. В эти периоды ДТЭК рекомендует снизить потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.
"Важно помнить. После того, как появился свет, появился после отключения, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседних домах", - подчеркнули в ДТЭК.
С графиками отключений в столице можно ознакомиться по ссылке .
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