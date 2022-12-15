В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, в столице – плановые

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети .

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений в области сейчас не будут действовать.

Однако в Киеве продолжают действовать плановые ограничения

Графики будут состоять из трех категорий:

Свет есть – белый цвет на графике. Это периоды, в которые ДТЭК гарантирует наличие света.

Света нет – серый цвет на графике. Это периоды, в которые гарантированно будут происходить отключение энергии для сбалансирования энергосистемы.

Возможные отключения – светло-серый цвет на графике. Это периоды, в которые могут быть применены отключения света при условии увеличения дисбаланса в энергосистеме. В эти периоды ДТЭК рекомендует снизить потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

"Важно помнить. После того, как появился свет, появился после отключения, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседних домах", - подчеркнули в ДТЭК.

С графиками отключений в столице можно ознакомиться по ссылке .

В Укрэнерго сегодня, 9 декабря, сообщили , что с 10 октября Россия выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и дронов.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил , что ракетными обстрелами РФ около 50% энергетической инфраструктуры Украины было "значительно повреждено", а часть - "полностью разрушена".

Также в Укрэнерго заявили, что дефицит в энергосистеме будет существовать в течение зимы.