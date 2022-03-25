В Киевской области ВСУ освободили Лукьяновку, уничтожили российский опорный пункт и 40 оккупантов, - глава терробороны Киева

Об этом заявил глава терробороны Киева Петр Кузык в эфире телемаратона, передает Украина 24 .



По его словам, украинские военные имеют определенные успехи вокруг Киева и оттеснили оккупантов. По левому берегу в районе Барышевки ВСУ осуществили успешное наступление на населенные пункты.



"Например, Лукьяновка. Его полностью освободили. Это был такой опорный пункт оккупантов. Там было несколько сотен солдат, танки и техника. Техника сожжена, подбиты танки, некоторую технику взяли как трофей. К сожалению, уничтожено только сорок оккупантов - это то , что подтверждено, остальным удалось убежать, часть в леса скрылась", - сообщил Петр Кузык.



Украинские военные ищут россиян и пытаются уничтожить их там, где они найдут.

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