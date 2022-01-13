В Киевской области вспыхнул пожар на складе с автомобильными шинами: к ликвидации привлечены 7 единиц техники ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС .



Пожар вспыхнул в 9:21 13 января. Огонь охватил площадь около 500 кв. м. Как сообщают спасатели, жертв и пострадавших нет.



К тушению огня привлекли 27 человек и 7 ед. техники ГСЧС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb