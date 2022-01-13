В Киевской области вспыхнул пожар на складе с автомобильными шинами: к ликвидации привлечены 7 единиц техники ГСЧС
В пгт Бородянка в Киевской области загорелось складское помещение на территории недействующего завода "Борекс"
Об этом сообщает ГСЧС .
Пожар вспыхнул в 9:21 13 января. Огонь охватил площадь около 500 кв. м. Как сообщают спасатели, жертв и пострадавших нет.
К тушению огня привлекли 27 человек и 7 ед. техники ГСЧС.
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