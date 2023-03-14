В Киевской области возросла заболеваемость COVID-19: за неделю 840 случаев

Об этом информирует Киевская областная военная администрация .

По состоянию на 13 марта в медучреждения Киевщины госпитализировали 234 больных, из них 197 – с подтвержденным COVID-19, 37 – с подозрением.

"Прививка может облегчить течение болезни и защитить от рисков госпитализации. Так, по данным Департамента здравоохранения КОВА, в течение последней недели вакцинировались 1134 человека", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что 551 человек вакцинировался первой бустерной дозой, второй – 235 человек. Первую дозу получили – 164, а вторую – 184.

Сейчас в области работает 24 центра массовой вакцинации и 182 пункта прививок. Также 19 мобильных бригад.