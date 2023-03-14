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В Киевской области возросла заболеваемость COVID-19: за неделю 840 случаев

14 мартa, 2023 вторник
14:52
Здоровье

В Киевской области зарегистрировали 840 случаев заболевания коронавирусом за минувшую неделю. Это больше, чем с 27 февраля по 5 марта

Об этом информирует Киевская областная военная администрация .

По состоянию на 13 марта в медучреждения Киевщины госпитализировали 234 больных, из них 197 – с подтвержденным COVID-19, 37 – с подозрением.

"Прививка может облегчить течение болезни и защитить от рисков госпитализации. Так, по данным Департамента здравоохранения КОВА, в течение последней недели вакцинировались 1134 человека", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что 551 человек вакцинировался первой бустерной дозой, второй – 235 человек. Первую дозу получили – 164, а вторую – 184.

Сейчас в области работает 24 центра массовой вакцинации и 182 пункта прививок. Также 19 мобильных бригад.

  • Как известно, на территории Украины циркулируют штаммы коронавируса, у жителей разных областей выявляют вирус. Так, 22 февраля стало известно, что в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса OMICRON XBB.1.5. А с 20 по 26 февраля в Киевской области было зарегистрировано 479 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. На Львовщине за неделю с 3 по 9 марта умерло 18 больных коронавирусом: это значит, что резко возросла смертность. На Волыни ситуация неутешительная, в период с 6 по 12 марта COVID-19 лабораторно подтвердили у 465 волынян. Количество больных возросло почти на 50% .
  • Также известно, что издание WSJ сообщило, что ключевые члены конгресса США и чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий. Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
  • Впоследствии американская палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание разведданных о происхождении пандемии Covid, законопроект должен подписать Байден.
  • Во Всемирной организации здравоохранения ожидают , что до конца 2023 года смогут объявить о завершении пандемии коронавируса в мире.
Киевщина
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