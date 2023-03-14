В Киевской области возросла заболеваемость COVID-19: за неделю 840 случаев
В Киевской области зарегистрировали 840 случаев заболевания коронавирусом за минувшую неделю. Это больше, чем с 27 февраля по 5 марта
Об этом информирует Киевская областная военная администрация .
По состоянию на 13 марта в медучреждения Киевщины госпитализировали 234 больных, из них 197 – с подтвержденным COVID-19, 37 – с подозрением.
"Прививка может облегчить течение болезни и защитить от рисков госпитализации. Так, по данным Департамента здравоохранения КОВА, в течение последней недели вакцинировались 1134 человека", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что 551 человек вакцинировался первой бустерной дозой, второй – 235 человек. Первую дозу получили – 164, а вторую – 184.
Сейчас в области работает 24 центра массовой вакцинации и 182 пункта прививок. Также 19 мобильных бригад.
- Как известно, на территории Украины циркулируют штаммы коронавируса, у жителей разных областей выявляют вирус. Так, 22 февраля стало известно, что в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса OMICRON XBB.1.5. А с 20 по 26 февраля в Киевской области было зарегистрировано 479 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. На Львовщине за неделю с 3 по 9 марта умерло 18 больных коронавирусом: это значит, что резко возросла смертность. На Волыни ситуация неутешительная, в период с 6 по 12 марта COVID-19 лабораторно подтвердили у 465 волынян. Количество больных возросло почти на 50% .
- Также известно, что издание WSJ сообщило, что ключевые члены конгресса США и чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий. Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
- Впоследствии американская палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание разведданных о происхождении пандемии Covid, законопроект должен подписать Байден.
- Во Всемирной организации здравоохранения ожидают , что до конца 2023 года смогут объявить о завершении пандемии коронавируса в мире.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.84
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.05
- Актуальное
- Важное