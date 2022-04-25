В Киевской области возобновили движение междугородных автобусов на 220 маршрутах

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.



"В Киевской области пригородные и междугородные автобусы уже начали курсировать на 220 маршрутах. Для этого задействовано около 250 транспортных средств", - написал он.



Сейчас продолжаются работы по восстановлению автобусного сообщения там, где из-за боевых действий разрушенными остаются дороги и переправы. Однако в ближайшее время сеть междугороднего автобусного транспорта расширится.



"В ближайшее время прогнозируем восстановление до 300 автобусных маршрутов и увеличение подвижного состава до 400 единиц", – указал Павлюк.

Напомним, в Киеве на 11 маршрутах к работе вернулись частные перевозчики.



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