В Киевской области возможны звуки взрывов: работают саперы

Об этом сообщила Киевская ОВА

Сегодня, 7 ноября, с 13:00 до 14:00 в Фастовском районе Киевской области слышны звуки взрывов. Однако власти попросили местных жителей из-за этого не волноваться. Ведь причина звуков – работа саперов ГСЧС, которые в настоящее время уничтожают взрывоопасные предметы.

"Призываем жителей сохранять спокойствие, - отметили в Киевской ОВА, - но в случае воздушной тревоги немедленно спускаться к укрытиям".

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