В Киевской области возможны звуки взрывов: работают саперы
В Фастовском районе саперы ГСЧС уничтожают взрывоопасные предметы. Жителей попросили не беспокоиться
Об этом сообщила Киевская ОВА
Сегодня, 7 ноября, с 13:00 до 14:00 в Фастовском районе Киевской области слышны звуки взрывов. Однако власти попросили местных жителей из-за этого не волноваться. Ведь причина звуков – работа саперов ГСЧС, которые в настоящее время уничтожают взрывоопасные предметы.
"Призываем жителей сохранять спокойствие, - отметили в Киевской ОВА, - но в случае воздушной тревоги немедленно спускаться к укрытиям".
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