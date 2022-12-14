В Киевской области восстановили уже более 4,5 тыс. объектов, которые повредила Россия
В Киевской области восстановлено более 4,5 тыс. объектов, которые были повреждены или разрушены в результате российской агрессии
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Восстановление страны требует колоссальных усилий. Настойчиво работая каждый день, в области уже восстановили более 4500 объектов. Это жилые дома и многоэтажки, учебные заведения и учреждения здравоохранения. Последствия разрушений поражают, но не менее впечатляют результаты восстановления. Шаг за шагом восстанавливаем Киевщину после рашистского нашествия. Держим гражданский фронт!" - пишет Кулеба.
В Киевской ОВА также опубликовали ролик, где опубликовали кадры "до" и "после" некоторых объектов в Ирпене, Буче и Бородянке. На локациях проводились разные виды работ: от замены поврежденных окон до капитального восстановления фасада и кровли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное