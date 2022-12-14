В Киевской области восстановили уже более 4,5 тыс. объектов, которые повредила Россия

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Восстановление страны требует колоссальных усилий. Настойчиво работая каждый день, в области уже восстановили более 4500 объектов. Это жилые дома и многоэтажки, учебные заведения и учреждения здравоохранения. Последствия разрушений поражают, но не менее впечатляют результаты восстановления. Шаг за шагом восстанавливаем Киевщину после рашистского нашествия. Держим гражданский фронт!" - пишет Кулеба.

В Киевской ОВА также опубликовали ролик, где опубликовали кадры "до" и "после" некоторых объектов в Ирпене, Буче и Бородянке. На локациях проводились разные виды работ: от замены поврежденных окон до капитального восстановления фасада и кровли.

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