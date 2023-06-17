В Киевской области восстановили еще один мост через реку Ирпень

Об этом сегодня, 17 июня 2023 года, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Открыто движение по мосту через реку Ирпень на дороге Киев – Фастов – Белая Церковь – Тараща – Звенигородка. Это дало возможность восстановить прямое сообщение между Фастовом и Киевом", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что строить мост пришлось фактически с нуля. Поскольку в марте 2022 года во время боевых действий Киевской области 50-метровый мост был уничтожен.

Разрушенные конструкции разобрали, вместо них построили новые. Теперь открыты две полосы движения, проложены новые тротуары и установлено ограждение.

Отмечается, что Минразвития при поддержке Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины отстроили уже третий мост в Киевской области. Всего из-за российской военной агрессии в Киевской области разрушены 24 моста. Пока идет их ремонт, устроены временные переправы и объезды.

"Восстановление уничтоженной инфраструктуры возвращает нормальную жизнь в громады. В настоящее время продолжается строительство еще 25 мостов в разных регионах Украины", - отметили в министерстве.