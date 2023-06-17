В Киевской области восстановили еще один мост через реку Ирпень
В районе села Сосновка Фастовского района Киевской области открыто движение по мосту через реку Ирпень
Об этом сегодня, 17 июня 2023 года, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
"Открыто движение по мосту через реку Ирпень на дороге Киев – Фастов – Белая Церковь – Тараща – Звенигородка. Это дало возможность восстановить прямое сообщение между Фастовом и Киевом", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что строить мост пришлось фактически с нуля. Поскольку в марте 2022 года во время боевых действий Киевской области 50-метровый мост был уничтожен.
Разрушенные конструкции разобрали, вместо них построили новые. Теперь открыты две полосы движения, проложены новые тротуары и установлено ограждение.
Отмечается, что Минразвития при поддержке Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины отстроили уже третий мост в Киевской области. Всего из-за российской военной агрессии в Киевской области разрушены 24 моста. Пока идет их ремонт, устроены временные переправы и объезды.
"Восстановление уничтоженной инфраструктуры возвращает нормальную жизнь в громады. В настоящее время продолжается строительство еще 25 мостов в разных регионах Украины", - отметили в министерстве.
- В ноябре 2022 года также восстановлен мост через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Стоянка, разрушенный в первые дни полномасштабной войны, чтобы помешать оккупантам взять столицу.
- В Демидове на Киевщине 14 июля возобновили проезд по мосту, уничтоженному 29 июня детонацией взрывчатки в результате молнии.
- До сих пор ведутся строительные работы на месте взорванных мостов в городе Ирпене и поселке Гостомель (Варшавская трасса).
- 11 апреля 2023 стало известно, что Укрзализныця завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень на Киевщине.
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