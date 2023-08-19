В Киевской области восстановили 187 учебных заведений, уничтоженных россиянами
В Киевской области уже отстроили 187 учебных заведений, которые повредила или разрушила российская оккупационная армия: их восстановление начали сразу после деоккупации
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.
Отмечается, что 136 школ и 175 детских садов, в которых обучалось более 52 тысяч учеников и воспитывалось почти 15 тысяч дошкольников, находились в зоне боевых действий или под оккупацией.
По словам заместителя главы ОВА Жанны Осипенко, в целом россияне уничтожили в области 232 образовательных учреждения. Часть из них, в десяти громадах Киевщины, разрушена в результате ракетных ударов.
"Решений по закрытию или ликвидации учебных заведений, функционирующих на деоккупированных территориях, не принимали. Сеть учебных заведений была сохранена. Мы будем их восстанавливать, поскольку они все нужны для наших детей", - подчеркнула Осипенко.
- В Киеве выделили более 500 миллионов гривен на ремонт и увеличение количества укрытий в учебных заведениях. Это произошло в рамках городской программы "Безопасная образовательная среда".
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