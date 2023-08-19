Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Отмечается, что 136 школ и 175 детских садов, в которых обучалось более 52 тысяч учеников и воспитывалось почти 15 тысяч дошкольников, находились в зоне боевых действий или под оккупацией.

По словам заместителя главы ОВА Жанны Осипенко, в целом россияне уничтожили в области 232 образовательных учреждения. Часть из них, в десяти громадах Киевщины, разрушена в результате ракетных ударов.

"Решений по закрытию или ликвидации учебных заведений, функционирующих на деоккупированных территориях, не принимали. Сеть учебных заведений была сохранена. Мы будем их восстанавливать, поскольку они все нужны для наших детей", - подчеркнула Осипенко.