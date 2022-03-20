В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы

Об этом сообщает Вышгородская районная военная администрация .

Отмечается, что соответствующее решение принято во избежание разглашения информации, которая может помочь противнику узнать информацию о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны.

"Запрещается использование видеорегистраторов в авто, мото транспорте для фото, видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны. Просьба с пониманием отнестись к этих ограничений и максимально исключить передачу информации, касающейся Сил обороны", - говорится в сообщении.

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