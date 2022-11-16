Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небитов в telegram.

По его словам, вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое, Фастовского района, когда она находилась на кладбище.

"К сожалению, все же есть погибшие в результате вчерашнего ракетного обстрела кафиров. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужчины и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты", - написал Небитов.

Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В общей сложности противовоздушная оборона сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также 10 дронов-камикадзе.

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