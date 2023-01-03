В Киевской области внедрили новые графики отключений света

Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети .

"Компания ДТЭК Киевские региональные электросети с 3 января ввела обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме", - пишет пресс-служба.

Новый график отключения света состоит из 3 категорий:

Белый цвет на графике – свет есть, периоды, когда будет обеспечиваться электроснабжение.

Серый – света нет, отключение будет происходить для того, чтобы сбалансировать энергосистему.

Светло-серый – возможные отключения. В эти периоды советуем понижать потребление электроэнергии и не воспользоваться лифтами.

Также для равномерности и поочередности отключений теперь все потребители поделены на 4 группы, вместо двух, как было раньше.

Новые графики стабилизационных отключений .

График начинает действовать с 14:00 3 января и в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. Предыдущие графики не действуют.

В случае расхождения реальной ситуации с графиком украинцев просят сообщать об этом ДТЭК - в фейсбук , на сайте или в колл-центр .

Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.

2 января стало известно, что в столице действуют аварийные графики отключения света в результате ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы.

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