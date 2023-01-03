В Киевской области внедрили новые графики отключений света
С сегодняшнего дня ДТЭК ввел новые графики стабилизационных отключений на территории Киевской области. Теперь групп потребителей будет четыре
Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети .
"Компания ДТЭК Киевские региональные электросети с 3 января ввела обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме", - пишет пресс-служба.
Новый график отключения света состоит из 3 категорий:
- Белый цвет на графике – свет есть, периоды, когда будет обеспечиваться электроснабжение.
- Серый – света нет, отключение будет происходить для того, чтобы сбалансировать энергосистему.
- Светло-серый – возможные отключения. В эти периоды советуем понижать потребление электроэнергии и не воспользоваться лифтами.
Также для равномерности и поочередности отключений теперь все потребители поделены на 4 группы, вместо двух, как было раньше.
Новые графики стабилизационных отключений .
График начинает действовать с 14:00 3 января и в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. Предыдущие графики не действуют.
В случае расхождения реальной ситуации с графиком украинцев просят сообщать об этом ДТЭК - в фейсбук , на сайте или в колл-центр .
- Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.
- 2 января стало известно, что в столице действуют аварийные графики отключения света в результате ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы.
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