В Киевской области вблизи границы с Беларусью разорвалась мина РФ, пострадал человек
У границы с Беларусью на территории Киевской области разорвалась российская мина. Сообщается, что один человек пострадал
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"В одном из находившихся под оккупацией населенных пунктов на Киевщине пограничники зафиксировали взрыв противопехотной мины российского производства ПМН-4", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в результате пострадал человек. Ему оказали в медицинскую помощь и госпитализировали.
Пограничники подчеркнули, что в регионах вблизи Беларуси продолжают действовать режимные ограничения.
"Запрещено находиться в лесных массивах, не стоит съезжать с дороги на обочину, заходить в леса и поднимать неизвестные предметы с земли", - подчеркнули в ГПСУ.
- В Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мини взорвался автомобиль ГСЧС.
- 13 ноября на деоккупированной территории Херсонщины на мине подорвался автомобиль с рабочими Укрзализныци, сообщают о шести пострадавших.
- 9 декабря, в лесах близ Заречного, Ровенской области, на мине подорвался прицеп трактора. Водитель и пассажир не пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.19
- Актуальное
- Важное