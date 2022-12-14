Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"В одном из находившихся под оккупацией населенных пунктов на Киевщине пограничники зафиксировали взрыв противопехотной мины российского производства ПМН-4", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в результате пострадал человек. Ему оказали в медицинскую помощь и госпитализировали.

Пограничники подчеркнули, что в регионах вблизи Беларуси продолжают действовать режимные ограничения.

"Запрещено находиться в лесных массивах, не стоит съезжать с дороги на обочину, заходить в леса и поднимать неизвестные предметы с земли", - подчеркнули в ГПСУ.

В Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мини взорвался автомобиль ГСЧС.

13 ноября на деоккупированной территории Херсонщины на мине подорвался автомобиль с рабочими Укрзализныци, сообщают о шести пострадавших.

9 декабря, в лесах близ Заречного, Ровенской области, на мине подорвался прицеп трактора. Водитель и пассажир не пострадали.