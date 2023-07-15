В Киевской области в реке утонул 9-летний мальчик

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Полицейским сообщили об исчезновении ребенка в 16:50 субботы. В последний раз мальчика видели вблизи реки Рось. Его вещи обнаружили на берегу. На поиски 9-летнего мальчика отправились полицейские, работники ДСНС и небезразличные граждане.

В 20:39 стало известно, что водолазы обнаружили тело ребенка в 12 метрах от берега.

Полицейские Киевщины документируют последствия несчастного случая.