В Киевской области в карьере завтра будут проводить взрывные работы

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация по телеграмме.

"Завтра, 16 сентября, с 09:00 до 16:00 на Ольшаницком месторождении гранитов Белоцерковского района запланировано проведение взрывных работ. В этой связи в области возможно слышны взрывы", - пишет ОВА.

Также жителей просят сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.

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