В Киевской области в карьере завтра будут проводить взрывные работы
Завтра, 16 сентября, на Ольшаницком месторождении гранитов Белоцерковского района будут производиться взрывные работы. Жители могут слышать взрывы с 09:00 до 16:00
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация по телеграмме.
"Завтра, 16 сентября, с 09:00 до 16:00 на Ольшаницком месторождении гранитов Белоцерковского района запланировано проведение взрывных работ. В этой связи в области возможно слышны взрывы", - пишет ОВА.
Также жителей просят сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.
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