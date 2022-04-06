В Киевской области в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.



"Вышгородский район. Ситуация без изменений – напряженная, но контролируемая. В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа. Осуществляются меры по нормализации ситуации, продолжается завоз продуктов питания и лекарств", – написал он.



Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.



В Бучанском районе Киевской области продолжается разминирование и возобновление энергоснабжения и связи на территориях, которые были под оккупацией.



Броварской район начал весенне-полевые работы, за исключением оккупированных территорий. Во время боевых действий в общинах района были повреждены некоторые линии электросетей, поэтому сейчас проходят работы по их восстановлению.



Кроме того, продолжаются ремонтные работы поврежденного магистрального газопровода, из-за чего 21 тыс. абонентов остались без газа.



В Броварском районе также повреждены и разрушены 7 переправ через водоемы и 3 автомагистральных моста. Повреждена также автомагистраль М-01 Киев-Чернигов в Залесье в Великодымерской общине.



"Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы. Ситуация контролируемая. Происшествия не зафиксированы. Образовательный процесс продолжается дистанционно. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы. Силы обороны – в повышенной боеготовности", – отметил Павлюк.

Напомним, после ухода оккупанты практически уничтожили Бородянку в Киевской области.

В Василькове Киевской области тероборона вместе с разведчиками захватили вражеский БМД-4.