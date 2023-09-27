В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
В среду, 27 сентября, в Киевской области в результате ДТП погиб младенец и его родители
Об этом сообщает полиция Киевской области.
ДТП произошло в Обуховщине. По предварительной информации, водитель BMW, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате происшествия погибли 28-летний водитель, 24-летняя пассажирка и младенец.
"На месте продолжают работать правоохранители, представители ГСЧС и медики", – говорится в сообщении.
- В воскресенье, 24 сентября, на трассе Н-11 "Николаев – Днепр" неподалеку от поселка Марьевка Баштанского района столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли и ранены.
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