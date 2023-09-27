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В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители

27 сентября, 2023 среда
17:21
Общество

В среду, 27 сентября, в Киевской области в результате ДТП погиб младенец и его родители

Об этом сообщает полиция Киевской области.

ДТП произошло в Обуховщине. По предварительной информации, водитель BMW, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия погибли 28-летний водитель, 24-летняя пассажирка и младенец.

"На месте продолжают работать правоохранители, представители ГСЧС и медики", – говорится в сообщении.

  • В воскресенье, 24 сентября, на трассе Н-11 "Николаев – Днепр" неподалеку от поселка Марьевка Баштанского района столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли и ранены.
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Киевщина
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