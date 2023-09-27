В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители

Об этом сообщает полиция Киевской области.

ДТП произошло в Обуховщине. По предварительной информации, водитель BMW, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия погибли 28-летний водитель, 24-летняя пассажирка и младенец.

"На месте продолжают работать правоохранители, представители ГСЧС и медики", – говорится в сообщении.