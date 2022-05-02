В Киевской области уже нашли 1200 тел мирных жителей, которых убили россияне
В Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских людей, убитых российскими военными
Об этом заявил глава полиции Киевщины Андрей Небитов во время телемарафона .
"На сегодняшний день уже 1202 тела погибших наших гражданских граждан уже осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти. 280 тел людей по состоянию на данный момент остаются неузнанными", - отметил Небитов.
Он добавил, что по состоянию на 2 мая в области 300 человек остаются пропавшими без вести.
По словам Небитова, фиксировались случаи, когда граждан принудительно вывозили в Беларусь.
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