В Киевской области уже нашли 1200 тел мирных жителей, которых убили россияне

Об этом заявил глава полиции Киевщины Андрей Небитов во время телемарафона .

"На сегодняшний день уже 1202 тела погибших наших гражданских граждан уже осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти. 280 тел людей по состоянию на данный момент остаются неузнанными", - отметил Небитов.

Он добавил, что по состоянию на 2 мая в области 300 человек остаются пропавшими без вести.

По словам Небитова, фиксировались случаи, когда граждан принудительно вывозили в Беларусь.

Во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений .