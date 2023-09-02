В Киевской области утонул 4-летний мальчик
В субботу, 2 сентября, трагический случай произошел в Белогородке Киевской области
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Около 17:30 в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении 4-летнего сына. Для поиска мальчика были привлечены более 110 человек, служебные собаки и дроны.
Однако, к сожалению, четырехлетний мальчик погиб. Полиция Киевской области проводит проверку всех обстоятельств инцидента. Известно, что ребенок утонул.
"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните по телефону на "102"!", - подчеркивают в полиции.
- 15 июля 9-летний мальчик утонул в реке Рось в Киевской области.
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