В Киевской области утонул 4-летний мальчик

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Около 17:30 в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении 4-летнего сына. Для поиска мальчика были привлечены более 110 человек, служебные собаки и дроны.

Однако, к сожалению, четырехлетний мальчик погиб. Полиция Киевской области проводит проверку всех обстоятельств инцидента. Известно, что ребенок утонул.

"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните по телефону на "102"!", - подчеркивают в полиции.